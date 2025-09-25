Professor Later

Logo Factornews texte
Frostis Advance par Frostis Advance
 
Présenté lors d’un Nintendo Direct un peu maboule d’annonces en février 2023, Professor Layton and the New World of Steam a su susciter de l'envie pour tout un tas de fans de la licence de Level-5. Malheureusement, il n’était pas accompagné d’une date de sortie, mais on sentait déjà bien qu’il fallait attendre un peu. Il est donc revenu en novembre de la même année, cette fois-ci dans le Level-5 Vision 2023 II, et avec une année de sortie, 2025. Annoncer un jeu 2 ans avant sa sortie n'est clairement pas rare de nos jours, et la Switch 2 n'était toujours pas sur le marché.

Cependant, on commence à connaître Level-5 et ses mauvaises habitudes, avec par exemple l’annonce en 2016 de Inazuma Eleven: Victory Road, qui est finalement daté pour novembre de cette année, soit 9 ans de retard pour un simple jeu de foot. De fait, on ne peut pas feindre la surprise lorsque, pour l’ouverture du Tokyo Game Show 2025, Level-5 annonce finalement un nouveau report.

C’est donc sans surprise que Professor Layton and the New World of Steam se voit décalé à l’année 2026 sur Switch et Switch 2, sans date plus précise. Heureusement, la très jolie bande-annonce accompagnant la nouvelle aide à faire passer la pilule. On se revoit en 2027 pour la vraie sortie du jeu. 

 
