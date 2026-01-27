ACTU
Présentation furtive du Techmarine dans Space Marine 2
par Buck Rogers, email
Au mois de février, le patch 12 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 devrait être déployé. L’expansion de la barge de bataille semble avoir été repoussée, mais normalement une nouvelle opération gratuite en profitera pour arriver. Nous aurons probablement un aperçu de tout cela lors de la mise en place provisoire du Public Test Server (PTS).
Mais ce n’est pas tout, puisque l’on devrait voir venir aussi une nouvelle classe gratuite : le Techmarine. Focus et Saber ont partagé de très courtes bandes annonces pour le présenter. Avec son arme exclusive, la Hache Omnisciente, il sera très tourné vers le corps à corps. Sa capacité sera un Servo-canon qui fera le ménage autour de lui. Forcément il aura des perks qui lui seront propre, de plus il aura la possibilité de réparer les tourelles sentinelles Tarantula disséminées dans les niveaux.
Alors le Techmarine est le bienvenu, surtout pour celles et ceux qui ont fait monter en niveau toutes leurs classes et toutes leurs armes au maximum, toutefois pour les détenteurs du Season Pass, une autre nouvelle leur fait grincer des dents. Un DLC non compris dans ce dernier arrivera, ce sera un pack qui contiendra des modèles de têtes et de voix inspiré des chapitres des Blood Angels, des Black Templars et des Space Wolves. Ok concernant les voix, surtout qu’il y a 450 répliques localisées dans toutes les langues présentes dans Space Marine 2. En revanche, les modèles de têtes, ça reste du cosmétique…
