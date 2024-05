Pour le prochain Battlefield, c'est toujours la même chanson

Pour Battlefield 2042 , avant même l’annonce de son nom officiel, Electronic Arts avait lors de son bilan financier fin 2020 fait tout plein de promesses . Un million de patchs plus tard , on s’est bien rendu compte que le jeu avait été mal pensé dès le départ, et aussi que « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ».Nous sommes presque à la mi-2024, et hasard du calendrier, lors de l'appel trimestriel des bénéfices de l'entreprise, le PDG d'EA Andrew Wilson a déclaré : « Il s’agit de la plus grande équipe Battlefield de l’histoire de la franchise. Il y a quelques semaines, je rendais visite aux équipes et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce qu’elles ont montré et par ce que nous avons pu jouer […] Je viens de passer beaucoup de temps avec l’équipe collective de Battlefield à jouer à ce qu’ils construisent et ce sera un autre service live formidable [...] un univers Battlefield à travers des expériences multijoueurs connectées et solo »Alors effectivement, Motive a rejoint le mois dernier Dice Criterion et Ripple Effect sur le développement du titre. Cependant, fool me once...