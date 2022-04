Battlefield 2042 donne de la voix

On a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer à propos de Battlefield 2042. La bonne est que le patch 4.0 prévu pour demain contient plus de 400 correctifs et ajoutera enfin du chat vocal pour les membres d'une même escouade. La mauvaise est que vous ne trouverez pas grand monde à qui parler vu que le jeu est passé sous la barre des 2 000 joueurs simultanés sur Steam . A ce stade on a limite pitié pour les développeurs qui bossent sur le projet. C'est à mi-chemin entre l'acharnement thérapeutique et la nécromancie.