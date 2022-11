Core i7 6700K / Ryzen 5 3600X + GeForce 3060 avec DLSS2 pour du 1080p30 en high

Core i7 9700K / Ryzen 5 3600X + GeForce 3080 avec DLSS2 pour du 1080p60 en high

Core i7 12700K / Ryzen 9 5900X + GeForce 4080 avec DLSS3 pour du 2160p60 en ultra

Annoncée en septembre en même temps que les nouvelles GeForce 4000 , la version toute de RTX vêtue de Portal arrivera finalement le 8 décembre et sera offerte gratuitement à tous les possesseurs du jeu original (puisqu'il s'agit d'un mod pour celui-ci basé sur les outils RTX Remix de Nvidia ). Le nouveau trailer qui accompagne l'annonce nous montre ce qu'on peut attendre en terme de rendu et surtout de performances et autant dire que si vous n'avez pas une GeForce 4090, vous pouvez déjà commencer à trembler quand on voit que celle-ci n'affiche que 20 FPS en 4K sans DLSS, et dans les 90 en comptant les "fausses" images générées par le DLSS3.en bonus, les config recommandées par Nvidia :