ACTU
PlayStation est dans l'œil du cyclone
par Buck Rogers, email
Selon les données du cabinet d'études Circana, le mois de mai 2026 a été le pire mois de mai pour les ventes de consoles PlayStation aux États-Unis depuis l'an 2000. Les ventes de PS5 ont chuté de 58 % sur un an, tandis que les dépenses des consommateurs sur le hardware PlayStation reculent de 43 %. Alors certes, la console a bien entamé la seconde moitié de son cycle de vie, une période où les ventes ralentissent naturellement, mais surtout, Sony a augmenté le prix du support dans plusieurs régions du monde, les coûts des composants, notamment de la mémoire, restant élevés.
Le paradoxe, c'est que malgré tout Sony reste extrêmement rentable. Lors de ses derniers résultats financiers, le groupe a confirmé avoir écoulé plus de 93 millions de PS5 dans le monde depuis son lancement. Mais les ventes annuelles de hardware continuent de diminuer, à 20,9 millions de consoles vendues en 2023, puis 18,5 millions en 2024, et 16 millions sur le dernier exercice fiscal. En parallèle, les revenus issus des jeux, du PlayStation Plus et des achats numériques compensent largement cette baisse du matériel. De plus, de nombreux joueurs semblent attendre les grosses sorties de fin d'année, en particulier Grand Theft Auto VI, avant de passer à l'achat.
Du côté de Microsoft, la situation est comme toujours plus opaque. Comme à son habitude, l'entreprise ne communique plus les chiffres de ventes de ses Xbox Series. Toutefois, ses résultats financiers montrent que les revenus liés au matériel Xbox continuent de reculer. En revanche, à la différence de Sony, ils ne retireront pas bientôt eux plus de 550 films et séries achetés des bibliothèques de leurs utilisateurs. Oui, à partir du 1er septembre 2026, tous les contenus liés au Studio Canal disparaîtront purement et simplement des comptes PlayStation sans possibilité de remboursement, car l’accord de licence arrivera à son terme.
Pour finir, Sony a annoncé en terminer définitivement avec le support physique et ce, à partir de janvier 2028 (merci GTB). Comme pour le PC, ça va commencer par des codes dans des boites…
Le paradoxe, c'est que malgré tout Sony reste extrêmement rentable. Lors de ses derniers résultats financiers, le groupe a confirmé avoir écoulé plus de 93 millions de PS5 dans le monde depuis son lancement. Mais les ventes annuelles de hardware continuent de diminuer, à 20,9 millions de consoles vendues en 2023, puis 18,5 millions en 2024, et 16 millions sur le dernier exercice fiscal. En parallèle, les revenus issus des jeux, du PlayStation Plus et des achats numériques compensent largement cette baisse du matériel. De plus, de nombreux joueurs semblent attendre les grosses sorties de fin d'année, en particulier Grand Theft Auto VI, avant de passer à l'achat.
Du côté de Microsoft, la situation est comme toujours plus opaque. Comme à son habitude, l'entreprise ne communique plus les chiffres de ventes de ses Xbox Series. Toutefois, ses résultats financiers montrent que les revenus liés au matériel Xbox continuent de reculer. En revanche, à la différence de Sony, ils ne retireront pas bientôt eux plus de 550 films et séries achetés des bibliothèques de leurs utilisateurs. Oui, à partir du 1er septembre 2026, tous les contenus liés au Studio Canal disparaîtront purement et simplement des comptes PlayStation sans possibilité de remboursement, car l’accord de licence arrivera à son terme.
Pour finir, Sony a annoncé en terminer définitivement avec le support physique et ce, à partir de janvier 2028 (merci GTB). Comme pour le PC, ça va commencer par des codes dans des boites…