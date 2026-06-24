ACTU
GTA VI braque votre portefeuille
par CBL, email @CBL_Factor
Demain vous pourrez précommander GTA VI et il faudra lâcher $80 pour la version de base et $100 pour la version ultime qui comporte des merdouilles numériques à savoir une voiture ancienne, des vêtements, des habillages de flingue et un mois de GTA+. Ca en fait un des jeux les plus chers sur PS5 et Xbox Cerises et il n'y aura même pas de Blu-Ray si vous achetez l'édition en boîte, juste un code à rentrer. Donc vous pourrez vous gratter pour taper le jeu en occasion.
Rockstar a aussi balancé plein de nouvelles captures et si elles servent principalement à vendre l'édition ultime, il semble que le studio ait mis le paquet sur les possibilités de customisation des héros (fringues, coupes de cheveux, tatouages...), véhicules et flingues. Le jeu est toujours prévu pour le mois de novembre mais sans plus de précision. Pendant ce temps, GTA V approche des 230 millions d'exemplaires vendus et des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaire.
Rockstar a aussi balancé plein de nouvelles captures et si elles servent principalement à vendre l'édition ultime, il semble que le studio ait mis le paquet sur les possibilités de customisation des héros (fringues, coupes de cheveux, tatouages...), véhicules et flingues. Le jeu est toujours prévu pour le mois de novembre mais sans plus de précision. Pendant ce temps, GTA V approche des 230 millions d'exemplaires vendus et des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaire.