Per Aspera : Blue Mars arrive en mai

Poursuivant dans sa lancée de coller au cycle de Kim Stanley Robinson , Per Aspera va ajouter ce 2 mai un troisième volet à son jeu de gestion de colonie martienne dont on vous avait dit tu bien mais pas que . Bien évidemment, après avoir converti Mars à la photosynthèse, il s'agira ici de conquérir les mers et leurs ressources. Une bonne occasion pour relancer ce titre à la base de gameplay solide et dont il manquait juste quelques patchs, sortis en nombre depuis, pour être plaisant de bout en bout.