Pentiment : Obsidian se lance dans l'aventure

Annoncé en catimini durant le non-E3 de cette année, Pentiment n'en reste pas moins la nouvelle production d'Obsidian mais surtout le nouveau bébé de Josh Sawyer . Pentiment n'est pas un RPG mais plutôt un point'n click voire même un visual novel vu qu'il n'y a pas d'inventaire ou d'énigmes mais juste trois tonnes de dialogues. Et vous ne pourrez pas tout voir en une seule partie car pas mal d'êvènements sont simultanés ou dépendent de ce que vous dites. Comme souvent, le tout prend la forme d'une enquête ce qui devrait ravir ceux qui pleurent la mort du Disco Visuellement, on dirait que le jeu sort tout droit d'illustrations du moyen-âge et il pousse le concept de livre vivant assez loin : selon la personnalité du PNJ qui parle, la police de charactères est différente. Le tout ne semble pas sans défaults mais Gamekult y a trouvé son compte, Canard PC a beaucoup aimé et IGN a adoré. Et si je vous raconte tout cela c'est parce que le jeu est disponible là maintenant tout de suite sur Xbox et Steam à 20 euros ainsi que dans le Game Pass.