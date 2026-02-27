Logo Factornews texte
Paramonte les enchère

CBL par CBL
 
Ca sentait plutôt bon pour le rachat de Warner Bros par Netflix après le rejet de la nouvelle offre de Paramount. Mais tout a changé en quelques jours : Une des clauses du rachat de Warner Bros par Netflix est que si ça se passait mal, Warner Bros devrait payer 2,8 milliards de dollars. C'est désormais Paramount qui va se coltiner l'addition. Paramount devra aussi montrer patte blanche aux autorités de régulation mais on doute que ce soit un problème. Les salles de cinéma peuvent souffler mais la liberté d'expression va en prendre un coup. Les chances que CNN (qui appartient à Warner) qui critique constamment Trump s'en sorte indemne sont nulles.
