Paramonte les enchère
par CBL, email @CBL_Factor
Ca sentait plutôt bon pour le rachat de Warner Bros par Netflix après le rejet de la nouvelle offre de Paramount. Mais tout a changé en quelques jours :
- le 21 février, Trump demandait à Netflix de retirer Susan Rice de son conseil d'administration car elle faisait partie des administrations Obama et Biden
- le 22 février, le Department Of Justice lançait une enquête sur la position de monopole de Netflix
- le 24 février, Paramount a fait une nouvelle offre à $31 par action
- le même jour, le sénateur républicain Lindsey Graham invitait David Ellison, patron de Paramount, au State Of The Union, le discours annuel du président
- le 26 février, Ted Sarandos, patron de Netflix, se rendait à la Maison Blanche pour discuter du rachat
- quelques heures plus tard, Netflix annonçait qu'ils abandonnaient le rachat laissant le champs libre à Paramount.