Où j'ai connu Palworld? C'est une excellente question. A la ferme
par CBL, email @CBL_Factor
Palworld aurait pu connaître le même sort que le précédent de jeu de Pocketpair, Craftopia, à savoir rencontrer un succès modeste et rester éternellement en accès anticipé. Mais c'était sans compter les avocats de Nintendo et leur besoin de justifier leurs honoraires. Des plaintes ont été désposées et des brevets ont été utilisés. Le tout a créé une publicité massive pour Palworld transformant Pocketpair en David contre le Goliath Nintendo.
Du coup Pocketpair revient à la charge avec Palworld: Palfarm. Cette fois il n'est plus question d'un clone de Pokémon/Ark. L'inspiration vient plus d'Animal Crossing/Harvest Moon en savoir un jeu de ferme dans lequel les
Pokémons Pals nous aident à la tâche. Il est aussi question de jouer à la roulette russe car pourquoi pas. Restez jusqu'à la fin de la bande-annonce. Il y a une surprise liée à un nouveau brevet de Nintendo. Palworld: Palfarm sortira prochainement sur Steam. Mais il y a aussi un autre nouveau jeu Palworld !
Annoncé il y a un an, Pal♡world! ~More Than Just Pals~ sera une simu de drague qui comprend des humains et des Pals. Je vous rassure : on a vu plus bizarre. Par contre il est question de pouvoir aussi manger les Pals si ça se passe mal. Et si vous vous demande jusqu'où vont les choses, le tag "sexual content" promet de l'em-Pal-lage en règle. "Pals With Benefits" aurait été un bien meilleur titre mais on ne peut pas tout avoir. Le jeu sortira prochainement sur Steam.
