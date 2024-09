Presque un an après la sortie de Palworld , le 19 janvier 2024 pour être précis, Nintendo et The Pokémon Company se bougent enfin et viennentt de déposer une plainte contre Pocketpair , devant le tribunal de district de Tokyo, pour violation de droits de brevet . On ne connaît pour l’instant pas les détails, mais ce procès vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et des dommages-intérêts au motif que Palworld, enfreint plusieurs droits de brevet.Nous n’avons pas beaucoup parlé de Palworld sur Factornews, tout simplement parce que même du haut de ses environs 30 millions de ventes sur PC et consoles (je n’ai pas les chiffres exacts), c’est tout de même un jeu pas terrible et il y a largement mieux ailleurs.Et ce n’est un secret pour personne, Palworld puise ses idées dans de nombreuses licences. On y retrouve des éléments provenant de Minecraft, The Legend of Zelda, Elden Ring, Rust, Dragon Quest, Ark: Survival Evolved, Fortnite, et évidemment Pokémon, en particulier pour le design des créatures. Tout cela forme une sorte de jeu pas vraiment équilibré, mais qui fonctionne plutôt bien via son côté subversif et donc, qui fait la joie des streameurs.Et évidemment, Pocketpair et plus particulièrement son CEO, Takuro Mizobe, s’est toujours défendu de toutes ressemblances avec les Pokémons. Pour lui, les Pals sont des créations uniques, sortant tout droit de l’imagination de ses designers, très aidés par de l’IA générative, qui doit bien puiser ses connaissances quelque part.Cependant, tout comme je l’avais dit en commentaire de cette actu , Nintendo et The Pokémon Company ne peuvent pas vraiment porter plainte pour “une direction artistique qui ressemble beaucoup à notre licence”. Là, ils ont probablement trouvé un truc, une mécanique de jeu par exemple, qui est pompée sur Pokémon. Peut-être un système de carte ? Ou le fait de capturer les Pals avec des petites balles ? Nous verrons cela.Dans tous les cas, cette annonce tombe mal pour Pocketpair, qui devra gérer sa communication lors d’un petit salon japonais, le Tokyo Game Show 2024 , qui se déroulera au Makuhari Messe de Chiba du 26 au 29 septembre. Surtout que Pocketpair aura son stand dédié dans le Hall 7, et présentera tout un tas de produits dérivés, suite à la création de Palworld Entertainment ( en partenariat avec Sony Music et Aniplex ), comme des peluches, des cartes…. Oh, des cartes.