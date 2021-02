Ostie De Rêves Quantiques !

Après près de 25 ans passés à Paris, Quantic Dream a décidé de faire comme tout le monde et d'ouvrir une sucursale à Montréal histoire de profiter du vivier de talents local et des crédits d'impôt. C'est le quotidien de la Belle Province : un studio en remplace un autre . Le studio canadien et le studio parisien travailleront en symbiose sur le même projet, un AAA non annoncé. David Cage songe même à explorer de nouveaux genres que le film intéractif. Quantic Dream a d'ailleurs embauché Yohan Cazaux, Project Lead Designer sur Assassin’s Creed Valhalla donc on va parier sur un monde ouvert rempli de quêtes.Le studio canadien servira aussi à renforcer la branche édition du studio et sera dirigé par Stephane D'Astous (en photo). L'ancien general manager d'Eidos Montreal a quitté son poste en 2013 en critiquant vivement la maison-mère . Depuis il a eu du mal à garder un boulot vu qu'il est passé par successivement par Moment Factory, Float4, Minority Media et Novaquark ( Dual Universe ). Quant aux problèmes de ces dernières années , Quantic Dream explique que Montréal disposera de sa propre direction des ressources humaines. En même temps, je crois que c'est obligatoire pour les entreprises québecqoises d'une certaine taille.