Quantic Dream devient éditeur

Quantic Dream fête ses 23 ans cette année et connait des changements profonds. Tout d'abord le studio parisien n'est plus un studio 2nd party. QD a auto-publié Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit: Become Human sur PC. Et ce n'est que le début. Dans un long message sur le blog du studio , ses patrons expliquent que QD va se lancer dans une nouvelle aventure : l'édition de jeux. C'est une nouvelle étape logique et on est curieux de voir le type de projets qu'ils vont soutenir. Par contre quand ils disent "nous sommes désormais indépendants et devenons seuls maîtres de notre destin" ainsi que "pour préserver notre liberté et notre indépendance", ils oublient peut être qu'ils ont un fil à la patte sous forme d'un investisseur chinois même s'il est pour l'instant encore minoritaire.