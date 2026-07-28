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Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Oh, hi Mark

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Hey Mark Darrah, légende vivante de BioWare qui a quitté le studio après 22 ans de boite, dit nous ce qui se passerait si quelqu'un chez EA tentant de proposer un nouveau Dragon Age :
Quelqu'un chez BioWare détruirait cette personne. Je pense que cela ne se produirait probablement pas, pour diverses raisons.
Oh OK. Et qu'est-ce que tu penses d'EA ?
Quelqu'un m'a décrit EA comme un fond d'investissement ayant le jeu vidéo comme passe-temps et qui souhaiterait ne pas dépenser autant d'argent dedans. Je pense que c'est toujours vrai.
Et qu'est-ce que tu penses du rachat par les saoudiens ?
Si j'étais dans le fond d'investissement saoudien, je me demanderais si on a vraiment besoin de Dragon Age dans ce monde et même de BioWare dans son ensemble.
Merci Mark. Je pense que tu as besoin d'un verre. Et moi aussi.
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