Casey la voix

Casey Hudson avait quitté BioWare en 2014 pour revenir en 2017 en tant que General Manager. Mais il faut croire que l'aventure Anthem a laissé des séquelles vu qu'il vient de mettre les voiles à nouveau . Casey était entré en 2000 dans le studio pour bosser sur MDK 2 en tant que junior technical artist. Il sera remplacé par Gary McKay, Senior Director of Development Operations (sic). Et il n'est pas le seul ancien à partir. Mark Darrah a aussi démissionné après 22 ans de boite. Il est entré dans le studio en 1998 en tant que développeur sur Baldur's Gate. Mais il est surtout connu pour être le producteur exécutif des Dragon Age. Il a aussi été parachuté producteur exécutif sur Anthem en 2017 pour tenter de sauver les meubles. Christian Dailey (Studio Director de BioWare Austin) prendra sa place en producteur exécutif de Dragon Age 4 et Matthew Goldman conserve son poste de directeur créatif.