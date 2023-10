Après la NES, la SNES, la Megadrive, la PC-Engine et les consoles portables, Analogue s'attaque à une nouvelle console culte : la Nintendo 64. L'Analogue 3D de son petit nom recréera le matos de la N64 avec un FPGA et crachera le tout en 4K avec toute une variété de filtres pour simuler les tubes cathodiques de l'époque. Elle comportera bien évidemment 4 ports manette et sera compatible avec les manettes sans fil modernes.A noter que pour l'instant il n'existe pas encore de coeur FPGA pour une solution comme le MiSTer recréant à 100% la N64. Robert " FPGAzumSpass " Peip bosse sur le sujet mais il faudra encore de longs mois avant qu'il ne termine le boulot. L'Analogue 3D sortira en 2024 ce qui ne veut plus dire grand chose étant donné que l' Analogue Duo n'est toujours pas sortie (on parle de fin 2023) et que l'Analogue Pocket et sa station d'accueil sont en constante rupture de stock. (En vignette : Frostis à chaque Noel