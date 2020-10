Analogue : le NEC plus ultra des consoles rétro

Analogue cible un marché de niche : les amateurs de rétro fortunés qui ont encore les cartouches d'origines. Mais avec la Duo , Analogue cible une niche encore plus petite vu qu'il s'agit des fans de la PC-Engine. La console hybride 8/16 bits de NEC et d'Hudson Soft a connu un petit succès d'estime notamment en France grâce à une excellent ludothèque et des graphismes supérieurs à la NES et la Master System. Accessoirement, c'est la première maison de Bomberman donc elle a un mon respect éternel pour cela. La bête a connu de nombreuses variantes et extensions y compris un lecteur de CD-ROMs. En 1988 !L' Analogue Duo permettra de jouer aux jeux PC-E d'origine aussi bien sur HuCards (le format bizarre des cartouches de la PC-E) que sur CD-ROMs. On pourra aussi connecter le pad et les accessoires d'origine via le port manette et toute sorte de périphériques modernes via les ports USB. Analogue oblige, le tout tournera grâce à un FPGA qui crachera du 1080p et sera vendu $199 en 2021. Les quantités seront limitées donc on est sur que les Connards d'Ebay™ se feront un plaisir de pourrir la vie des passionnés.Analogue va aussi sortir un adaptateur pour la Pocket permettant de lire les HuCards sur leur portable transformant ainsi la bête en PC-Engine GT.