Nouveau jeu : Turbo Overkill

Le retour d'Apogee sur le devant de la scène l'an dernier a eu une conséquence majeure pour Factornews : le retour de Zaza Le Nounours. Mais il n'y a pas eu grand chose d'excitant à se mettre sous la dent niveau jeu jusqu'à maintenant : Apogee vient de publier Turbo Overkill en early access . Développé par Trigger Happy Interactive dont c'est le premier jeu, on pourrait penser qu'il s'agirait d'un boomer shooter qu'on pourrait traduire par "FPS pour quadra aigris".Mais derrière ses des graphismes néo-rétro (à base d'UE5 !) se cache un gameplay moderne avec un grappin, la possibilité de courrir sur les murs et de ralentir le temps, un arbre de compétences à débloquer et des améliorations pour ses flingues. A l'instar des sharewares des années 90, cette early access ne contient que le premier épisode mais la version finale prévue pour début 2023 devrait en comporter trois. Le tout est vendu moins de 20 euros et une démo jouable est dispo pour ceux qui hésitent avant de passer à la caisse.