Nouveau jeu en approche : Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea
Faisons dans la générosité avec plusieurs informations pour le prix d'une seule news
- La série des Oceanhorn aura droit à un troisième opus le 5 mars prochain
- Le jeu est en développement depuis cinq ans
- Apple Arcade n'est pas mort (et Apple continue malgré tout de sortir des exclusivités)
Petit retour sur cette série.
Le premier Oceanhorn est sorti en novembre 2013 (sur tous les supports de l'époque) et est un clone des Zelda 16 bits mais avec une représentation en 3D isométrique qui lui donne son identité et un charme particulier. Appliqué, il reste aujourd'hui un des meilleurs Zelda-like.
Le deuxième volet (qui était déjà une exclusivité AA en 2019 puis porté sur Switch un an plus tard et enfin en 2021 sur les consoles Nextgen) est passé à la "full 3D" et lorgne, lui, du coté de Zelda Wind Waker. Les avis sont plus mitigés, mais personnellement j'ai bien apprécié les premières heures que j'ai passées en sa compagnie.
Et donc, sorti un peu de nulle part mais surtout sans tambour ni trompette, le dernier rejeton arrivera la semaine prochaine en exclusivité Apple Arcade et semble toujours s'inspirer de Wind Waker (pour les sorties maritimes) mais également de BOTW/TOTK (au moins pour les boss énormes, le paravoile et le design général). Il se permettra néanmoins quelques pas de cotés comme une vue à la première personne, de la reconstruction d'objets en tous genres ou encore un arbre de compétences.
