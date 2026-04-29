ACTU
Nouveau jeu : Knuckle Paradise
par Buck Rogers, email
Le studio français Flying Oak Games "frappe fort" et vu le thème du jeu on peut carrément se permettre l'expression, avec l’annonce de Knuckle Paradise, un beat’em up explosif qui mélange combats nerveux, humour absurde et pixel-art ma foi de bonne facture. Après NeuroVoider puis ScourgeBringer, les développeurs reviennent avec un projet bien plus ambitieux.
Prévu sur Steam, le titre nous met dans la peau de Jane, une ancienne boxeuse kidnappée puis forcée de participer à un tournoi clandestin organisé dans un parc d’attractions abandonné. Oui, le postulat est aussi étrange qu’il en a l’air. Ce n’est que le début d’ailleurs, car l’héroïne, qui a des biceps plus gros que ma tête, sera accompagnée de Cocotte, une "poulette (au sens propre) de guerre de haut rang" capable d’assister le joueur en combat avec différentes compétences spéciales.
Vous l’aurez compris, le jeu ne se prend pas un instant au sérieux. D'ailleurs, dès les premières images, le titre affiche une identité visuelle extrêmement marquée. Flying Oak nous propose une aventure centrée sur l’exploration, la narration et les combos stylisés. Le jeu mise sur des affrontements très aériens, rapides et spectaculaires dans une vue isométrique avec des animations particulièrement fluides. Au-delà des combats, on nous promet également une structure assez ouverte, avec un parc d’attractions qui servira de terrain d’exploration avec des quêtes secondaires, des zones secrètes, etc.
Le projet est financé en partie par le CNC et même coédité par ARTE France, mais pour le moment aucune fenêtre de sortie n'est prévue. De par son humour décalé, le titre pourrait bien devenir l’une des surprises de la scène indépendante à surveiller de très près sur la plateforme de Valve dans les mois à venir.
Prévu sur Steam, le titre nous met dans la peau de Jane, une ancienne boxeuse kidnappée puis forcée de participer à un tournoi clandestin organisé dans un parc d’attractions abandonné. Oui, le postulat est aussi étrange qu’il en a l’air. Ce n’est que le début d’ailleurs, car l’héroïne, qui a des biceps plus gros que ma tête, sera accompagnée de Cocotte, une "poulette (au sens propre) de guerre de haut rang" capable d’assister le joueur en combat avec différentes compétences spéciales.
Vous l’aurez compris, le jeu ne se prend pas un instant au sérieux. D'ailleurs, dès les premières images, le titre affiche une identité visuelle extrêmement marquée. Flying Oak nous propose une aventure centrée sur l’exploration, la narration et les combos stylisés. Le jeu mise sur des affrontements très aériens, rapides et spectaculaires dans une vue isométrique avec des animations particulièrement fluides. Au-delà des combats, on nous promet également une structure assez ouverte, avec un parc d’attractions qui servira de terrain d’exploration avec des quêtes secondaires, des zones secrètes, etc.
Le projet est financé en partie par le CNC et même coédité par ARTE France, mais pour le moment aucune fenêtre de sortie n'est prévue. De par son humour décalé, le titre pourrait bien devenir l’une des surprises de la scène indépendante à surveiller de très près sur la plateforme de Valve dans les mois à venir.