ACTU
Nouveau jeu : Deserter
par Buck Rogers, email
Deserter est un futur RPG d’infiltration en vue isométrique qui plongera les joueurs dans une ville totalitaire en déclin, où l’on incarnera John Holden, un soldat déserteur contraint de survivre… en devenant voleur bon grès mal grès. Développé par AskaLot Games, le titre s’annonce comme un projet indépendant attendu sur Steam pour le quatrième trimestre 2026 et privilégiera une approche en mode discrétion qui devrait être exigeante et immersive.
Comme le veut la tradition, il faudra anticiper les déplacements ennemis, préparer minutieusement ses cambriolages avec un système de choix qui pourra influer sur le destin des habitants d’un monde dystopique semi-ouvert riche en secrets et en interactions. Le jeu encourage une approche non létale, où la survie dépend avant tout de la discrétion et de l’ingéniosité plutôt que du combat direct. Vous pouvez d’ailleurs vous faire un avant-goût, un prologue en démo est d’ores et déjà disponible sur la plateforme de Valve.
Comme le veut la tradition, il faudra anticiper les déplacements ennemis, préparer minutieusement ses cambriolages avec un système de choix qui pourra influer sur le destin des habitants d’un monde dystopique semi-ouvert riche en secrets et en interactions. Le jeu encourage une approche non létale, où la survie dépend avant tout de la discrétion et de l’ingéniosité plutôt que du combat direct. Vous pouvez d’ailleurs vous faire un avant-goût, un prologue en démo est d’ores et déjà disponible sur la plateforme de Valve.