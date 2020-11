No Man's Sky Episode 13 : Next Generation

donjons

Résumé des épisodes précédents :Poursuivant sa rédemption, et près avoir ajouté descroiseurs à la dérive dans Desolation en juillet, No Man's Sky a connu une grosse mise à jour en octobre avec Origins, libérant enfin la génération procédurale pour en finir avec les 6 mêmes planètes vues et revues en boucle.Dans ce 13ème épisode, nommé Next-Generation et sorti ce 10 novembre, le jeu est devenu compatible PS5/XBS/XBX, permettant de débrider au passage le moteur pour monter en 4K/60FPS et afficher des millions de brins d'herbe à l'écran. Ce qui est bien aussi c'est que vos 200h de jeu sur Xbox/PS4 peuvent être transférées sur leurs remplaçantes et que tout le monde peut désormais se retrouver en crossplay jusqu'à 32 joueurs simultanément.