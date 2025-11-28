ACTU
Nintendo fait ses courses
Aussi gros soit Nintendo, le géant nippon fait partie de ces sociétés qui ne rachètent pas à tour de bras des tonnes de studios pour faire grossir les effectifs et acquérir des licences. D’ailleurs, il est très rare que Nintendo annonce l’acquisition d’une société, sans avoir travaillé avec elle plusieurs années. Les dernières acquisitions sont Nintendo Cube en septembre 2024 après 24 ans de collaboration, et Next Level Games en janvier 2021 après 20 ans de travail en commun.
Cette fois-ci, c’est Bandai Namco Singapour Studios qui entre dans la famille de Mario. Un studio datant de 2013, qui n’a jamais fait trop de bruit, mais qui a travaillé sur de nombreux gros titres chez Bandai comme Ace Combat 7: Skies Unknown, Soulcalibur VI, Tekken 7, Tekken 8, Taiko no Tatsujin : VR Festival, mais aussi sur Splatoon 3 pour Nintendo, pour lequel ils ont principalement travaillé sur la partie artistique. Ils ont aussi apparemment été impliqués sur Metroid Prime 4: Beyond avant que le développement soit finalement donné à Retro Studios, ainsi que Ridge Racer 8 pour Switch qui a finalement été annulé, ou encore diverses productions artistiques pour Death Stranding 2: On the Beach. Leur dernier jeu est donc Hirogami, un platformer 3D, co-développé avec Bandai Namco Studios Malaysia, et sorti en septembre 2025.
Ce rachat se fera en plusieurs étapes. La première est de prendre 80% du studio au 1er avril 2026, en le renommant Nintendo Studios Singapore. Puis par la suite, de racheter les parts restantes suivant les résultats à venir, comme expliqué dans le communiqué. Mine de rien, c’est le second rachat de Nintendo d’un studio Bandai Namco après Monolith Soft en 2007.
Reste maintenant à voir ce sur quoi ils vont travailler, si ce sera un studio de support ou alors un studio avec un projet pour eux. Mine de rien, Nintendo commence doucement à s’étendre dans cette partie de l’Asie.
