Nintendo s'offre Next Level Games

Fait assez rare pour être mentionné, Nintendo a fait quelques courses pour ce début d’année 2021 et s’est offert le studio Next Level Games . Partenaire privilégié depuis quelques années, le petit studio canadien devient une filiale de Nintendo, comme Retro Studios depuis 2001, Monolith Soft depuis 2007 ou encore NERD depuis 2011. Je mets 1-UP Studio et Nd Cube de côté, puisque c‘est un peu différent.Nintendo n’est pas vraiment friand des rachats, mais celui-ci est assez logique, puisque les dirigeants de Next Level Games souhaitaient vendre leurs parts, même si la société va très bien. Dans le doute, et avant qu’un autre éditeur ne saute sur l’occasion, Nintendo a préféré sécuriser le studio qui a développé plusieurs jeux exclusifs avec des licences maison :Tous ne sont pas de gros succès, mais Luigi's Mansion 3 et ses 7,8 millions d’unités distribuées dans le monde semble avoir fait son petit effet. Et entre quelques gros jeux, ils ont tout de même travaillé avec Sega, Ubisoft et Activision, de quoi appuyer un CV presque sans défaut pour un studio de cette taille, avec à peine 120 employés.Le planning nous annonce que la finalisation de cet achat sera terminée au 1er Mars 2021, en oubliant de nous dire sur quoi travaille actuellement le studio. À peine peut-on dire que Next Level Games a déjà développé un épisode de Metroid Prime et que le studio n’a pas un gros décalage horaire avec un certain Retro Studios travaillant actuellement sur Metroid Prime 4