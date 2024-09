NDcube change de nom

C'est parti pour un peu d'histoire ! Créé en 2000 en tant que coentreprise entre Nintendo et Dentsu (une énormé boite spécialisée dans la communication), avec 78% des actions pour le premier, et le reste pour le second. Oui, le ND de ND Cube vient de là. Et pour commencer, ND Cube a tout de suite sorti du lourd, avec F-Zero: Maximum Velocity pour la GBA. Quoi de plus normal, puisque le studio avait a sa tête Takehiro Izushi et Hitoshi Yamagami, deux producteurs sur le F-Zero de la Super Nintendo. Ce n'était pas forcément le meilleur des épisodes, mais il reste cool tout de même. D'ailleurs, il est dispo dans l'abonnement du Nintendo Switch Online en mode DLC.Tout avait bien commencé, sauf que la lune de miel aura été courte durée : en fin 2003, et après quelques jeux parfaitement oubliables, tout s'arrête ou presque. Beaucoup de départs, probablement un peu de mauvaise gention de personnel, peu d'objectif clair, et ce fût le calme plat jusqu'en 2010. Pendant 7 ans, ce studio aura fait de la R&D, avec de multiples expérimentations. Aucun jeu n'est sorti des murs de ND Cube.Au fil des années, et surtout à partir de 2010, Nintendo décide de racheter les parts de Dentsu et d'embaucher un paquet de monde provenant de Hudson Soft (les séries Bomberman, Adventure Island, Bonk ou encore Bloody Roar que j'aimais bien sur GameCube), qui ne va pas pour le mieux à cette époque. À partir de ce déclic, tout change, puisque ND Cube peut revenir travailler sur des projets importants, cette fois-ci sur Wii en commençant par Wii Party (2010) et Wii Play: Motion (2011). On sent que les années de R&D ont payé. Entre temps, Nintendo annonce détenir maintenant 96% du studio.Grapillant des parts petit à petit, Nintendo obtient l'acquisition complète du petit studio, qui contient tout de même environ 120 employs. Et pour la confiance est là, puisqu'ils se sont retrouvés à gérer la licence Mario Party, qui fait un véritable carton depuis quelques années, notamment sur Switch.Bon et du coup, comment s'appelle le studio maintenant ? Et bien tout simplement Nintendo Cube . Au moins maintenant, impossible de se demander si le studio fait partie ou non de Nintendo.