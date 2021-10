Lors du dernier Nintendo Direct , nous avons eu la joie de voir arriver toute une liste de jeux Nintendo 64 et Sega Mega Drive dans l'abonnement Nintendo Switch Online. Une joie de courte durée, puisque l'annonce s'est aussi accompagnée d'une hausse de prix qui, pour le moment, reste encore inconnue.Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Nintendo France s'est fendu d' un petit tweet explicatif concernant les versions des jeux Nintendo 64 . À l'époque, il faut savoir qu'en France, nous étions un peu jaloux de certaines versions des jeux en version américaines et japonaises, qui tournaient en 60Hz contre 50Hz chez nous.L'espoir était mince d'avoir des jeux mis à jour, mais il est désormais certain que l'on aura le choix dans les versions, sur certains jeux. Concrètement, ce sera probablement : "US et en 60hz" ou "FR et en 50Hz". Ne nous attendons pas à une version FR en 60Hz... Vraiment dommage, surtout pour un service payant. Quant au prix de cet abonnement "premium", il reste toujours inconnu, alors que le service devrait être disponible à la fin du mois.