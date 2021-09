Nintendo Direct du 24/09 : le gros résumé

Monster Hunter Rise

Mario Party Superstars

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Disco Elysium - The Final Cut

Hyrule Warriors

Chocobo GP

Super Smash Bros. Ultimate

Kirby et le monde oublié

Animal Crossing : New Horizons

Mario Golf Super Rush

Disney Magical World 2 Enchanted Edition

Star Wars Knights of the Old Republic

Dying Light 2 Stay Human

Triangle Strategy

Metroid Dread

Nintendo Switch Online + pack additionnel

Super Mario 64

Mario Kart 64

Star Fox 64

Yoshi's Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack: Covert Operations

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Sin and Punishment

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda : Majora's Mask

Kirby 64 : The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Castlevania Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnick's Mean Bean Machine

Ecco The Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic The Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Shadowrun Trilogy

Castlevania Advance Collection

ActRaiser Renaissance

Deltarune Chapter 2

Le film Super Mario Bros.

Chris Pratt - Mario

Anya Taylor Joy - Peach

Charlie Day - Luigi

Jack Black - Bowser

Keegan Michael Key - Toad

Seth Rogen - Donkey Kong

Charles Martinet - on ne sait pas

Splatoon 3

Bayonetta 3

Hier soir, comme prévu et à minuit pile, Nintendo nous a délivré un nouveau Nintendo Direct. Comme d’habitude, la présentation a joué aux montagnes russes, le tout animé (si on peut utiliser ce terme), par un Yoshiaki Koizumi qui avait l’air au bout d’une journée bien trop remplie. Comme moi au final. Bon, c’est parti pour le gros résumé !Et ça commence fort avec l’annonce de la première extension payante de MH Rise , qui s’appellera Monster Hunter Rise Sunbreak. Après un gros suivi gratuit, il est temps pour Capcom de nous faire repasser à la caisse, tout en nous laissant le temps de mettre de côté, puisque cette extension est prévue pour une sortie à l’été 2022. Autant dire qu’on a le temps de voir venir les détails, qui tourneront tous autour de nouveaux monstres, de rangs, mais aussi de nouvelles quêtes, scénarios et lieux ainsi que de nouvelles techniques.Si Capcom a joué la carte du DLC, Nintendo joue celle du “le premier jeu s’est super bien vendu, donc on va refaire un jeu”. En effet, Mario Party Superstars n’est pas un DLC, mais bien un jeu à part entière. Un choix assez logique, même si honnêtement, une extension à Super Mario Party et ses 14,79 millions d’unités dans le monde, ça l’aurait probablement fait tout autant. Bref, rendez-vous le 29 octobre pour ce nouvel épisode, qui reprend 5 plateaux de la N64, une multitude de mini-jeux, un mode en ligne, et tout un tas de choses.Si la bande annonce n’a pas été celle de l’année, le casting derrière Voice of Cards: The Isle Dragon Roars a très largement relevé l’attention. Ce nouvel RPG basé sur un jeu de cartes, édité par Square Enix, promet du lourd : Yoko Taro (directeur créatif), Yosuke Saito (producteur exécutif), Keiichi Okabe (directeur musical) et Kimihiko Fujisaka (concepteur des personnages). Ça a vraiment de la gueule, mais ça a l’air très lent. À tester donc, surtout que le titre est prévu pour le 28 octobre sur Switch, PS4 et PC, et qu’une démo est déjà disponible sur les différents stores.Succès PC dès sa sortie, élu meilleur jeu de l’année par Fougère, Disco Elysium revient en version The Final Cut sur Switch, dès le 12 octobre. Quid de la lisibilité des textes en mode portable ? Si tout est ok, foncez de suite sur le jeu de ZA/UM, parce qu’il s’agit là d’une petite pépite.Le petit muso sauce Zelda continue son chemin et se muscle un peu avec le reste du contenu du season pass. C’est prévu pour le 29 octobre et verra l’ajout de Pru'Ha et Faras en personnages jouables, de nouveaux lieux comme l'amphithéâtre et le village Cocorico, etc. Si vous êtes fan, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sinon, direction notre test parce que c’est tout de même 19,99 euros en plus du jeu.Que se passe-t-il dans la tête de Square Enix ? Pourquoi développer un jeu Chocobo GP , qui est une copie imparfaite de Mario Kart 8 Deluxe, le tout avec un design dégueulasse et des textures dignes d’un jeu mobile ? Pourquoi tant de haine ? Mais si jamais ça vous branche, ça sort en 2022. Spoiler alert : le jour de sa sortie, tout le monde l’aura déjà oublié.Pas de tunel Super Smash Bros. Ultimate afin de présenter le dernier personnage du 2nd pass de combat. Non. Par contre, Masahiro Sakurai nous donne rendez-vous le 5 octobre à 16h pour un Smash Bros Direct. La vraie question : est-ce que ce sera le dernier travail de Sakurai avant une retraite méritée ?Les premières images ont presque fait penser à une extension pour Mario Kart 8 Deluxe. Des escalators, un pont, une direction artistique un peu cartoon… mais non, ce sera un nouveau Kirby ! Cette fois-ci, il semblerait que l’on zappe l’aspect plateformes 2D pour s’orienter vers un jeu tout en 3D et possiblement pseudo monde ouvert. Reste à voir si Kirby et le monde oublié sera une balade sans aucune difficulté, ou cela en vaudra la peine. Dans tous les cas, il faudra attendre puisque c’est prévu au printemps 2022. Soit dans un an.Si toi aussi tu ne veux plus aller dans les bars à cause du port du masque et du Covid-19, reste avec nous sur Animal Crossing : New Horizons et son prochain contenu ! Prévu pour novembre, le café Perchoir ouvrira ses portes h24 dans le musée de Thibou. Pour en savoir plus, il faudra néanmoins attendre un Animal Crossing Direct courant octobre.En voilà qui est parti pour suivre la même lignée que son petit frère Mario Tennis Aces : bien mais pas ouf à la sortie, et ultra complet au bout d’un an via un suivi gratuit et de nombreux ajouts. Cette fois-ci et pour sa seconde mise à jour, deux nouveaux parcours débarquent ainsi que Ninji, un nouveau personnage. Et c’est disponible dès maintenant.Quand tu ne sais pas qu’Animal Crossing : New Horizons est sorti et que t’as un budget famélique, et bien tu sors Disney Magical World 2 Enchanted Edition ! Un jeu absolument chelou mêlant personnages de Disney et les Mii de Nintendo, le tout dans un DisneyLand du pauvre. Mais ça fera peut-être l’affaire pour le petit à Noël.Sortie en 2003 sur Xbox et PC, Star Wars Knights of the Old Republic revient donc cette fois sur Switch dans un portage.. porté. Je ne trouve pas les mots, sauf que le public visé est forcément le même que celui qui a acheté le jeu à l’époque. C’est prévu le 11 novembre prochain.Vous avez une Switch et rien d’autre ? Vous avez une connexion fibre et une Switch branchée en Ethernet ? Et bien peut-être que Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version est pour vous ! Si vous souhaitez tester le bouzin avant sa sortie le 4 février 2022, une version de démo est disponible sur l’eShop.Après une première démo il y a quelques mois, Triangle Strategy revient donner de ses nouvelles, en ayant pris en compte les retours des joueurs et joueuses suite à la démo. Apparemment, beaucoup ont parlé des couleurs, puisque maintenant, ça claque les yeux. Et le studio derrière Octopath Traveler a semble-t-il très bien avancé, puisque la date de sortie est maintenant fixée au 4 mars 2022, le tout avec une édition collector.On l’attend fébrilement, Metroid Dread est revenu nous faire un coucou avant de monopoliser nos Switch le 8 octobre prochain. Pas grand chose à dire de plus, si ce n’est que la direction artistique est assez inégale suivant certains plans. Mais on fait confiance non ?Vous ne comprenez rien aux offres d’abonnements chez Sony et Microsoft ? Pas de souci ! Nintendo vient d’inventer le DLC pour un abonnement. Sans trop de surprise, celui-ci s’ajoute à l’abonnement en cours (si on le souhaite) et propose des jeux Nintendo 64 sous forme d’un catalogue mais aussi, plus surprenant, des jeux Mega Drive. Ce rapprochement de Sega et Nintendo est-il un signe pour l’avenir ? Nous verrons. Dans tous les cas, voici les premiers jeux annoncés.Jeux Nintendo 64 annoncés pour la sortie :Jeux Nintendo 64 à venir (liste non exhaustive) :Jeux Mega Drive annoncés pour la sortie :C’est vraiment cool, sauf que l’on ne connaît pas encore le prix de cette extension. Et puis au final, on aurait aimé ces ajouts directement dans l’abonnement actuel, sans repasser à la caisse. C’est pas comme si on avait tous 4 fois Super Mario 64 et 15 fois Ocarina of Time. Au passage, des répliques de manettes Nintendo 64 et Mega Drive, sans-fil, sont proposées à la vente. Par contre, ce sera 49,99 euros l’unité. Là aussi, le prix est “un peu” élevé.L’excellent Shadowrun Trilogy est prévu pour 2022 sur Switch. Si vous aimez l’univers cyberpunk et le JDR, foncez.Le leak était donc vrai, puisque Castlevania Advance Collection contiendra les épisodes Game Boy Advance : Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow, en plus de l’épisode Super Nintendo, Castlevania Vampire's Kiss. La bonne compile pour les vampires du dimanche.Probablement l’une des surprises de ce Nintendo Direct, puisque Square Enix propose un remake de l’excellent et cultissime ActRaiser, mais en HD tout joli (aussi sur PS4, PC et mobile). Pour les deux au fond qui ne connaissent pas, sachez juste qu’il s’agit d’un double jeu, mêlant plateformes un peu vénères et en même temps gestion de ville à la Sim City. Alors si en plus de cela, on ajoute Yûzô Koshiro (Streets of Rage) à la musique, on tient une petite pépite. C’est disponible dès maintenant.Sorti il y a peu sur PC, le chapitre 2 de Deltarune débarque sur Switch et PS4. Les retours sont tous unanimes : Toby Fox propose encore une fois du lourd, et c’est gratuit.Je vous passe l’éternel “trailer avec pleins de jeux pour rappeler les dates”, et on passe de suite à des nouvelles concernant le film Super Mario Bros. On en avait parlé en 2018 et à l’époque , on était tous un peu sur le cul en apprenant que Illumination Entertainment (Moi, moche et méchant, Sing, Comme des Bêtes, Les Minions, etc.) avait conclu un accord avec Nintendo pour sortir un film Super Mario Bros. Sans trop de nouvelles depuis, à part le fait que Chris Meledandri, fondateur et CEO de Illumination Entertainement a rejoint le board de Nintendo en tant qu’administrateur externe indépendant et non exécutif.Bref, Shigeru Miyamoto s’est dit qu’il serait peut-être tant d’en reparler, parce que ça commence à faire long. Sans dévoiler ne serait-ce qu’un artwork, on a tout de même le casting et une sortie prévue le 21 décembre 2022. Du côté des doublages, on retrouvera ces personnes :Ça promet du lourd, surtout pour Bowser. Cependant, petit pincement au cœur pour Charles Martinet, la voix de Mario depuis toujours, qui est relégué à un simple “il sera là, ne vous inquiétez pas”.Ah ! Enfin ! Même si c’était prévisible, Splatoon 3 est revenue nous mettre un peu d’encre partout dans l’écran, accompagné de son ambiance musicale très Splatoonesque. C’est toujours prévu pour l’année prochaine, mais sans plus de précision. En tout cas, ça a l’air assez foufou concernant le contenu, puisque même si Splatoon est connu pour son mode multijoueur, il faut aussi ne pas oublier le mode solo qui est vraiment excellent dans son style.On ne l’attendait plus, mais Bayonetta 3 se dévoile enfin totalement, après sa première annonce en 2017. Il aura fallu attendre 5 ans, mais Bayonetta 3 est bel et bien prévu en exclusivité sur Switch en 2022. Et de ce que l’on voit dans la bande annonce, c’est un énorme délire, avec une sorcière qui a encore changé de coupe de cheveux et des invocations de monstres en veux-tu en voilà, le tout en 60 fps. Ça fait plaisir et il ne reste plus qu’à espérer que le titre de PlatinumGames fasse du bruit lors de sa sortie.