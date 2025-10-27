ACTU
Netflix Games ferme encore un studio
Si vous avez lu notre article concernant Netflix et plus particulièrement son envie d’entrer dans l’industrie du jeu vidéo, vous devriez normalement connaître Netflix Games. Après quelques essais commençant en 2017, c’est en 2021 que l’envie de faire du AAA arrive sur le devant de la scène, probablement pour faire plaisir aux investisseurs et aussi pour trouver une excuse à l’augmentation des tarifs des différents abonnements à la plateforme. Vous savez, le fameux “on augmente le prix, mais on vous offre cette option, c’est cool non ?”
Bon, et bien les fermetures de studios internes à Netflix Games continuent tranquillement, puisque cette fois-ci, c’est Boss Fight Entertainment qui trinque, malgré un relatif carton de leur jeu Squid Game: Unleashed sorti en novembre 2024, sorte de Fall Guys mais avec du sang comme dans la série Squid Games et une direction artistique façon Fortnite.
Et bien clap de fin pour ce studio, créé en 2013 par d'anciens de chez Zynga, puis racheté par Netflix en mars 2022. Alors pas que ce soit une énorme perte, puisque depuis qu’ils sont chez Netflix, ils n’ont bossé que sur des jeux sur commande. Par exemple, les Netflix Stories sortes de visual novel du pauvre basés sur certains programmes de TV réalité, ou encore Money Heist: Ultimate Choice qui n’est autre qu’un jeu basé sur la licence La casa de papel, appartenant à Netflix.
Pourtant, Squid Game : Unleashed avait rempli les objectifs, avec pas loin de 10 millions d'installations sur ses premières semaines et qui était premier dans 26 pays (j’avais moi-même tenté le truc, avant de me rendre compte que ce n’était pas pour moi). Mais comme d’habitude, cela ne suffit pas, surtout quand la direction n’a pas de vision sur ce qu’ils vont véritablement faire de cette branche de développement.
