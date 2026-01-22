ACTU
NANDE ????
par CBL, email @CBL_Factor
Il n'y a pas que les prix de la RAM qui risquent d'augmenter. Selon Chosun Biz, Samsung Electronics et SK Hynix s'appréteraient à diminuer leur production de NAND au profit de celle de DRAM. Samsung et SK Hynix représetent à eux deux 60% de la production mondiale de NAND en plus d'être les leaders sur le marché de la DRAM. La NAND est le type de mémoire Flash le plus populaire et utilisé absolument partout : dans les SSD pour PC, dans les smartphones, dans les cartes SD... Combiné à une demande massive en NAND à cause de l'IA, le tout va faire augmenter encore plus les prix.