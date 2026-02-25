ACTU
Nacon dépose le bilan
Mauvaise nouvelle pour le jeu vidéo français, puisque Nacon, qui n’a que 7 ans, annonce aujourd’hui avoir fait une déclaration de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Dans le jargon, cela veut dire que Nacon n’a plus assez d’argent pour rembourser ou payer ce qu’il doit, soit un remboursement partiel de 43 millions d’euros.
La petite société autonome de l'éditeur français BigBen Interactive est donc dans le rouge et va devoir trouver une solution pour redresser la barre, sous peine de mettre la clé sous la porte assez rapidement. Est-ce que les dirigeants de Nacon vont demander aux actionnaires de BigBen Interactive de faire un effort, sachant que le Groupe Bolloré détient 20,3% de la société ? J’en doute, même si cela pourrait régler le problème vu les milliards du groupe.
En tout cas, rien est évidemment précisé en ce sens dans le communiqué de presse, mais la situation est catastrophique, puisque derrière Nacon, il y a notamment Cyanide, Big Bad Wolf, Rogue Factor, Spiders, Eko Software, KT Racing, Passtech, Ishtar Games, Midgar Studio, Crea-ture, Big Ant, Neopica ainsi que Daedalic, sans oublier aussi toute la partie accessoires et périphériques.
La petite société autonome de l'éditeur français BigBen Interactive est donc dans le rouge et va devoir trouver une solution pour redresser la barre, sous peine de mettre la clé sous la porte assez rapidement. Est-ce que les dirigeants de Nacon vont demander aux actionnaires de BigBen Interactive de faire un effort, sachant que le Groupe Bolloré détient 20,3% de la société ? J’en doute, même si cela pourrait régler le problème vu les milliards du groupe.
En tout cas, rien est évidemment précisé en ce sens dans le communiqué de presse, mais la situation est catastrophique, puisque derrière Nacon, il y a notamment Cyanide, Big Bad Wolf, Rogue Factor, Spiders, Eko Software, KT Racing, Passtech, Ishtar Games, Midgar Studio, Crea-ture, Big Ant, Neopica ainsi que Daedalic, sans oublier aussi toute la partie accessoires et périphériques.