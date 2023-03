N'achetez pas The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Obsidian et Private Division ont réussi un exploit avec l'édition Spacer's Choice de The Outer Worlds . Le concept de payer pour une mise à jour graphique très limitée (même si on a les DLCs !) est déjà prodigieux mais en plus selon plusieurs de nos confrères , le jeu tourne super mal même sur des configs haut de gamme. En 1440p en Ultra, une RTX 3070 a du mal à taper le 40 FPS (l'original tapait les 100...) et une RTX 4070 Ti n'atteint pas les 60 FPS et le tout est rempli de saccades. Il faut croire que le jeu avait raison : "It's not the best choice. It's Spacer's Choice !"