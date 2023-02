The Outer Worlds se refait une beauté

Alors qu'on est nombreux à se souvenir avec émotion de Outer Wilds , on ne peut pas dire que son quasi-homonyme The Outer Worlds ait lui laissé une marque indélébile dans le monde du jeu vidéo. On se demande donc ce qui peut avoir poussé Obsidian à bosser sur un "remaster" (le terme est d'eux et oui, il est complètement galvaudé) de leur RPG, et pourtant on aura bien droit la semaine prochaine à The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition Cette édition comprendra le jeu de base et ses DLC, un level cap augmenté, un très léger dépoussiérage de l'aspect visuel, et c'est tout. Rien de bien folichon et malgré ça, Obsidian et Private Division n'ont même pas la courtoisie d'offrir ce minuscule upgrade aux possesseurs du jeu original et de ses DLC, puisqu'il leur faudra remettre la main au portefeuille : même si ce n'est qu'une poignée d'euros, c'est toujours trop pour un simple réétalonnage des couleurs.