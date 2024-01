MSI sort les griffes

Les clones de Steam Deck se suivent et se ressemblent même si le seul qui semble avoir un peu de succès est le ROG Ally. Du coup MSI vient d'annoncer le MSI Claw dont le design est copié-collé sur l'Ally : mêmes boutons aux mêmes endroits, même écran 7" 1080p@120Hz, même port USB-C et port carte microSD... Par contre au vu des premiers retours, le Claw semble toutefois plus confortable que l'Ally et dispose de sticks à effet Hall.Sous le capot, le Claw dispose d'une batterie de 53 Wh soit encore plus que le Legion Go mais il faut dire que la bête embarque une puce bien plus gourmande que ses concurrentes à savoir le Intel Core Ultra 7 155H (oui, la nomenclature Intel n'a plus aucun sens). On parle d'un machin avec un TDP de base de 28W mais qui peut descendre jusqu'à 20. N'espérez pas des miracles niveau batterie sur des jeux non-gourmands. C'est la force du Steam Deck : pouvoir tourner avec un TDP de 10W.Forcément le Claw utilise Windows 11 et utilise Intel Arc pour son GPU embarqué. Les performances sont bonnes mais le Ryzen Z1 Extreme de l'Ally est meilleur quand il s'agit du rapport performance/consommation. Accessoirement il faut prier que les pilotes Intel tiennent la route... Le Claw sortira cette année et comportera plusieurs modèles. Une version à $699 comportera un Core Ultra 5 et un SSD de 512 Go tandis que la version à $799 aura le Core Ultra 7 et 1 To. Le Claw pèse 675g, mesure 294 x 117 x 21 mm et utilisera probablement un plastique assez cheapos au vu de leurs PCs portables.