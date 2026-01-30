Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Monde Ouvert : Le Jeu

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Prenant mon rôle de pseudo-journaliste très à coeur, j'ai regardé pour vous les 15 minutes de gameplay de Crimson Desert mais je ne suis pas très bien sûr de pouvoir vous résumer le tout tellement c'est dense. On a l'impression que les développeurs du jeu ont pris tout ce qu'ils aimaient dans les jeux à monde ouvert et ont tenté de créer un tout cohérent. Il y a du Skyim, du Witcher, du Tears Of The Kingdom, du Assassin's Creed, Du Far Cry, du Dragon's Dogma...

Il y a de la magie, des dragons, du steampunk, des puzzles, une carte immense, des monstres, différentes factions, trois personnages jouables, des bateaux, de la pêche, de l'escalade, des flingues... le tout avec une distance d'affichage assez dingue et des environnements superbes. En plus c'est développé avec un moteur maison, le BlackSpace Engine, et la config requise pour le faire tourner sur PC semble raisonnable. Bref, on a hate de voir les premiers tests. Crimson Desert sortira le 19 mars sur PC et PS5, Xbox Cerises. Il y aura même une version Apple Silicon si vous le prenez sur Steam ou sur le Mac App Store.

Rechercher sur Factornews
 
 