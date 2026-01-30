ACTU
Monde Ouvert : Le Jeu
par CBL, email @CBL_Factor
Prenant mon rôle de pseudo-journaliste très à coeur, j'ai regardé pour vous les 15 minutes de gameplay de Crimson Desert mais je ne suis pas très bien sûr de pouvoir vous résumer le tout tellement c'est dense. On a l'impression que les développeurs du jeu ont pris tout ce qu'ils aimaient dans les jeux à monde ouvert et ont tenté de créer un tout cohérent. Il y a du Skyim, du Witcher, du Tears Of The Kingdom, du Assassin's Creed, Du Far Cry, du Dragon's Dogma...
Il y a de la magie, des dragons, du steampunk, des puzzles, une carte immense, des monstres, différentes factions, trois personnages jouables, des bateaux, de la pêche, de l'escalade, des flingues... le tout avec une distance d'affichage assez dingue et des environnements superbes. En plus c'est développé avec un moteur maison, le BlackSpace Engine, et la config requise pour le faire tourner sur PC semble raisonnable. Bref, on a hate de voir les premiers tests. Crimson Desert sortira le 19 mars sur PC et PS5, Xbox Cerises. Il y aura même une version Apple Silicon si vous le prenez sur Steam ou sur le Mac App Store.
