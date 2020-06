Min Min dans Super Smash Bros. Ultimate !

​Annoncé lors d’un Nintendo Mini Direct à la fin mars , les fans de Super Smash Bros. Ultimate attendaient avec grande impatience le nouveau personnage devant provenir de ARMS , excellent jeu de combat mais bien trop sous-estimé sur Switch. Et si Nintendo aurait pu choisir la facilité en mettant Spring Man ou Ribbon Girl, les deux personnages sur la boite du jeu, Masahiro Sakurai a plutôt opté pour Min Min, la combattante fan de ramen.Encore une fois, c’est donc Masahiro Sakurai qui se colle devant la caméra pour présenter ce Direct. Sauf que, confinement oblige à cause du Covid-19, le grand artisan derrière Smash Bros a fait cette vidéo de chez lui (au début du mois de mai), tranquillement installé dans son salon. C’est très sobre, mais ça fait plaisir de voir Sakurai affichant un grand sourire, nous présentant son petit chez lui et rassurant tout le monde sur le fait que toute l’équipe de développement va bien.Bref, le 30 juin prochain, Min Min entre dans l’arène, à condition d’avoir acheté le Fighters Pass Vol. 2, à 29,99€ , mais proposant tout de même l’ajout de 6 personnages au fil des prochains mois. On ne va pas passer des plombes à vous expliquer comment Min Min va s’intégrer dans Smash, passant d’un jeu de duel à un joyeux borde, puisque la vidéo détaille cela bien plus précisément. Ce que l’on doit retenir, c’est qu’il s’agit d’une combattante très à l’aise à distance, surtout en 1 VS. 1, et qu’elle dispose d’un paquet d’attaques, mixant ARMS et Smash Bros. C’est hyper bien foutu et il me tarde déjà de casser des dents à coup de Ramram.Comme chaque personnage de DLC, Min Min sera accompagné de son niveau, le « Stage Spring », fourmillant de bonnes idées, et d’un gros lot de musiques revisitées (ou pas) provenant de ARMS.On pourra aussi noter que de nouveaux costumes pour les Mii seront aussi de la partie, avec du ARMS, Tekken, Splatoon, mais aussi Fallout ! Deux amiibos seront aussi disponibles (et c’est day one pour ma part, faut pas déconner), avec Joker de Persona, et le Héros de Dragon Quest. Enfin, sachez qu’il sera maintenant possible de réaffronter un Esprit.