On ne compte plus les tentatives de sabordage de Take-Two contre le travail de moddeurs sur leurs titres, avec des plaintes DMCA et allant même jusqu'à les attaquer devant les tribunaux . Mais on était moins habitué à ce que l'une de leur victime soit un des papas d'une de leur licence phare.

« Je vois que Rockstar repasse en mode baiseur total, émettant des avertissements pour atteinte aux droits d'auteur sur toutes les vidéos GTA qu'ils peuvent trouver - y compris mes deux prototypes de vidéos. Alors maintenant, ils essaient de bloquer toute publication du travail de quiconque sur un jeu - et toute ancienne séquence de développement. [...] Pour ceux qui demandent - oui, j'ai maintenant supprimé tous les trucs de développement GTA. Il ne reste que des exemples directs de mon propre travail - un travail qui n'a jamais été utilisé dans GTA, mais des parties "inspirées" de son évolution. Vous pouvez remercier Rocksuck. »

Une chose est sûre, c'est que Take-two ne veut plus rien partager, it takes it all.La vignette a été réalisée par le talentueux Patrick Brown sur deviantart.com