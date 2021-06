Microsoft Windonze

En théorie, Microsoft est censé dévoiler Windows 11 dans deux jours. En pratique, une pré-alpha s'est retrouvée dans la nature et n'importe qui peut l'installer en tant que machine virtuelle. Microsoft tente de balancer des cease & desist à droite et à gauche mais le mal est fait. Tout la presse spécialisée a fait un article le sujet : The Verge Hot Hardware ...Et pour l'instant, Windows 11 ressemble fort à Windows 10 avec une couche de peinture. On dirait même que c'est juste un nouveau nom pour Windows 10X , une version spéciale de Windows 10 pensée à l'origine pour le Surface Neo. Cela veut dire une interface épurée avec un menu Démarrer repensé. Ce dernier est par défaut au centre de l'écran mais on peut le positionner à gauche. Il est aussi question d'une intégration de l'appli Xbox dans l'OS et d'icones colorées pour l'explorateur de fichiers. Au niveau logiciel, on ne devrait pas avoir trop de problèmes de compatibilité probablement car le noyau et les pilotes ne vont pas beaucoup changer. Linus a pu lancer Red Dead Redemption 2 sans souci par exemple.Alors pourquoi ne pas continuer à appeler le tout Windows 10 vu que c'était censé être " la dernière version de Windows " ? La principale raison est marketing. Passer à 11 signifie lancer un nouveau lancement de produit et donc une occasion de faire du bruit autour. On suspecte aussi que c'est pour s'aligner avec macOS qui est passé à la version 11 avec Big Sur. Mais on imagine que comme pour Big Sur, il y aura des changements plus profonds qui seront dévoilées au cours des mois à venir. Dans tous les cas, Windows 10 sera euthanasié le 14 octobre 2025 après avoir passé 10 ans à vous servir des pubs et espionner ce que vous faites.