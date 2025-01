Microsoft vire 1% de ses employés

L'année dernière a été une catastrophe pour l'industrie du jeu vidéo et surtout pour ses employés. Si les actionnaires ont pu se faire des bénéfices en hausses, il ne faut pas oublier la masse qui a trinqué bien comme il faut. Pour rappel et d'après ce site qui tente de recenser tout cela , l'année 2022 a connu environ 8 500 licenciements. L'année 2023 a fait mieux, avec 10 500 employés qui ont perdu leur job. Et l'an passé, c'est presque 15 000 postes qui ont été supprimé. L'année 2025 sera encore pire ? Force est de constater qu'elle commence déjà très mal.Dans toutes ces mauvaises nouvelles, on retrouve évidemment les boites qui font des milliards, comme Microsoft . L'année dernière, le mois de janvier avait débuté avec 1 900 employés à la porte . Cette année, la stratégie reste la même. Elle est même accentuée, puisqu'on parle d'environ 1% des 228 000 employés de Microsoft, soit 2 280 employés (au pire, on croise évidemment les doigts pour un chiffre bien moins élevé). Dans le lot, tous les postes sont touchés, toutes les branches, dont la branche Xbox, qui a déjà salement pris dans les dents depuis quelques années.Evidemment, Microsoft tente de s'expliquer sur ce choix, et un porte-parole rapporte même que dans un mail à CNBC que "At Microsoft we focus on high-performance talent. We are always working on helping people learn and grow. When people are not performing, we take the appropriate action". C'est bizarre, on dirait exactement le même discours que Musk pour Twitter, SpaceX et Tesla, ou dernièrement Mark Zuckerberg chez Meta. Dans tous les cas, l'année commence merveilleusement bien dans le monde du capitalisme libertarien.