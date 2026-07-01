ACTU
Microsoft préfère OD à IO
par Buck Rogers, email
En plus d’un Talc de plus mémorable, notre CBL avait récemment souligné que Microsoft continuait de sacrifier plusieurs studios et projets, et cela plus dans le style d’un boucher que celui d’un chirurgien en cardiologie. Les jours passent, et malheureusement les conséquences continuent de se propager bien au-delà des équipes directement concernées. Cette fois, c'est IO Interactive qui en fait les frais.
L'ironie est difficile à manquer, car le studio danois qui sort tout juste d'un immense succès avec 007 First Light, en réussissant l'exploit de proposer une nouvelle incarnation de James Bond qui a convaincu aussi bien la presse (dont Rozzo) que le public. Pourtant, seulement quelques semaines plus tard, IO annonce des licenciements.
La raison ? D’après Bloomberg, Microsoft a décidé d'abandonner le financement et l'édition du Project Fantasy dans le cadre de sa nouvelle politique d'investissement. Celui-ci n'est pas annulé (pour le moment), mais sans le soutien financier du géant de Redmond, il faudra désormais réduire la voilure, ce qui veut malheureusement dire des suppressions de postes. Oui, la variable d’ajustement.
Au milieu de ce champ de ruines, un autre projet lui semble bénéficier d'une immunité diplomatique : OD. Selon plusieurs médias, le jeu d'horreur de Hideo Kojima ne fait pas partie des productions remises en question malgré l’hécatombe actuellement menée chez Xbox. IGN, repris notamment par Kotaku, indique que le projet est toujours considéré comme une priorité par Microsoft.
D'un côté, IO Interactive vient de prouver qu'il savait créer des jeux capables de séduire des millions de joueurs. Son prochain univers original perd pourtant son éditeur et entraîne des licenciements. De l'autre, OD continue son développement alors même qu'il s'agit probablement du projet le plus opaque de toute la production Xbox actuelle.
Alors oui, Hideo Kojima est devenu une marque à lui seul. Lors d'une récente interview, il expliquait avoir présenté le concept d'OD à de nombreux éditeurs, tous persuadés qu'il était "fou" ou que le projet était incompréhensible. Phil Spencer fut l'un des rares à avoir accepté de le financer. Quoiqu’il en soit, avec la nouvelle stratégie Xbox les studios ne ferment plus seulement lorsqu'ils échouent, ils peuvent aussi vaciller après avoir réussi. Mis à part lorsque l’on est un grand nom du jeu vidéo.
L'ironie est difficile à manquer, car le studio danois qui sort tout juste d'un immense succès avec 007 First Light, en réussissant l'exploit de proposer une nouvelle incarnation de James Bond qui a convaincu aussi bien la presse (dont Rozzo) que le public. Pourtant, seulement quelques semaines plus tard, IO annonce des licenciements.
La raison ? D’après Bloomberg, Microsoft a décidé d'abandonner le financement et l'édition du Project Fantasy dans le cadre de sa nouvelle politique d'investissement. Celui-ci n'est pas annulé (pour le moment), mais sans le soutien financier du géant de Redmond, il faudra désormais réduire la voilure, ce qui veut malheureusement dire des suppressions de postes. Oui, la variable d’ajustement.
Au milieu de ce champ de ruines, un autre projet lui semble bénéficier d'une immunité diplomatique : OD. Selon plusieurs médias, le jeu d'horreur de Hideo Kojima ne fait pas partie des productions remises en question malgré l’hécatombe actuellement menée chez Xbox. IGN, repris notamment par Kotaku, indique que le projet est toujours considéré comme une priorité par Microsoft.
D'un côté, IO Interactive vient de prouver qu'il savait créer des jeux capables de séduire des millions de joueurs. Son prochain univers original perd pourtant son éditeur et entraîne des licenciements. De l'autre, OD continue son développement alors même qu'il s'agit probablement du projet le plus opaque de toute la production Xbox actuelle.
Alors oui, Hideo Kojima est devenu une marque à lui seul. Lors d'une récente interview, il expliquait avoir présenté le concept d'OD à de nombreux éditeurs, tous persuadés qu'il était "fou" ou que le projet était incompréhensible. Phil Spencer fut l'un des rares à avoir accepté de le financer. Quoiqu’il en soit, avec la nouvelle stratégie Xbox les studios ne ferment plus seulement lorsqu'ils échouent, ils peuvent aussi vaciller après avoir réussi. Mis à part lorsque l’on est un grand nom du jeu vidéo.