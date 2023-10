Microsoft : le rachat d'Activision-Blizzard est officiel

Il faut croire que les dirigeants de Microsoft ne sont pas supersticieux vu qu'ils ont finalisé aujourd'hui le rachat d'Activision-Blizzard-King pour la coquette somme de 69 milliards de dollars. Les 17 000 employés d'ABK vont donc s'ajouter aux 5 000 employés du combo Xbox Game Studios + Bethesda formant un groupe encore plus gros qu'Ubisoft. Ce graph illustre parfaitement qui fait quoi et voici la liste des licences que Microsoft a obtenu via le rachat. On pense souvent à Call Of Duty et Warcraft mais on oublie un peu vite Zork, Space Quest et The Lost Vikings.Dans l'immédiat, pas grand chose ne va changer. Il faudra un peu de temps avant que les jeux ABK n'arrivent dans le Game Pass et Bobby Caustique va garder son poste jusqu'à la fin de l'année avant probablement de partir avec un parachute tellement doré qu'il sera visible depuis la Lune. Les jeux Activision Blizzard vont aussi arriver sur Ubisoft+ en streaming. Ubisoft a obtenu les droits de tous les jeux existant et de ceux sortant dans les 15 prochaines années, et ce à perpuité. L'autre conséquence est qu'il va être beaucoup plus facile pour les employés d'ABK de se syndiquer Enfin on a une pensée émue pour les journalistes qui vont couvrir le Xbox Showcase de juin prochain vu qu'il devrait taper les 4H si Microsoft combine tout le monde