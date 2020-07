Microsoft fait son mini-E3 en ligne

En l'absence de l'E3, il y a eu de nombreux êvènements et d'autres sont encore à venir. Mais pour la plupart, il s'agissait de regarder passivement des directs longs et souvent chiants. Le seul qui a tiré son épingle du jeu est le Steam Game Festival car il permettait de faire comme dans un vrai salon à savoir jouer à des démos mais aussi de rencontrer virtuellement les devs.Microsoft va organiser sa propre version qui fera partie du Summer Game Fest : du 21 au 27 Juillet, on pourra télécharger sur Xbox One plus de 60 démos de jeux indies pas encore sortis comme Haven Destroy All Humans! ou Skatebird . Mine de rien, c'est une petite révolution qui risque de bouleverser les conventions de jeux vidéo. Alors certes il manque l'aspect social, le cosplay, les t-shirts et les dessous de bras mais c'est toujours mieux que de faire la queue 2H pour jouer à une démo de 5 minutes. Si les autres constructeurs et les éditeurs tiers emboitent le pas, est-ce que les salons type Gamescom ont encore une raison d'exister?