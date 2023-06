Microsoft contre la FTC : le récap'

Ces derniers jours, la FTC (l'autorité de la concurrence américaine) a interrogé des pontes de Microsoft, Sony, Nvidia et Activision afin de décider de valider ou d'interdire le rachat d'Activision-Blizzard-King. Du coup on a appris plein de choses plus ou moins juteuses et plutôt que de vous bombarder de news et de tweets, on vous résume le tout ici bas même s'il n'en ressort pas grand chose d'intéressant.On commence avec un truc auquel on n'avait pas pensé. Lors du développement d'une nouvelle console, le constructeur discute généralement avec les éditeurs tiers pour savoir ce qu'ils aimeraient trouver dans les nouvelles bécanes. C'est un problème quand l'éditeur en question appartient à un constructeur concurrent. Si Microsoft rachetait Activision, Sony a annoncé qu'ils refuseraient donc de fournir des détails sur la PS6. Sony a déjà fait le coup en n'envoyant pas de kits de dev PS5 à Mojang (Minecraft). Dans un email de Jim Ryan, le patron de la Playstation, on apprend qu'en réalité Sony n'est pas du tout inquiet du fait que CoD devienne un exclu Xbox et que même si ça arrivait, Sony s'en sortirait sans problème.On continue avec un double aveu d'échec. Selon Microsoft, le constructeur a perdu la guerre des consoles vu que cela fait quatre générations de consoles qu'ils sont troisièmes. Un truc plus étonnant est le fait que le Xbox Cloud Gaming sert principalement à tester les jeux avant de les télécharger pour de bon et ne représente pas un vrai marché. Pourtant Microsoft a misé gros sur Xbox Cloud. Au lancement des Xbox Series, une bonne partie du matos produit est parti directement dans les centres de données au lieu de finir dans des consoles vendues aux joueurs... Il était même question d'un abonnement comprenant uniquement le Xbox Cloud (à l'heure actuelle il faut prendre le Game Pass Ultimate). Quant au streaming de jeux console sur smartphones, ça ne fonctionne pas des masses car l'écran est trop petit et la latence complique les choses.Du côté de Bethesda, on apprend que le futur jeu Indiana Jones développé par MachineGames et co-publié par Lucasfilm Games sera une exclu Xbox et PC. On apprend aussi que Bethesda est un peu furieux d'être forcé de faire des exclus Xbox pendant que MS promet qu'ils continueront de sortir les CoD sur Playstation. Il n'est pas encore sur que Elder Scrolls VI sera une exclu Xbox.Chez Activision, on apprend que Bobby Kotick a demandé des royautés amoindries pour les CoD sur Xbox Cerises (20% pour MS au lieu des 30% habituels) et Microsoft a accepté de peur que les jeux deviennent des exclus PS5. C'est limite la mafia à ce niveau.Microsoft pense que le futur du jeu vidéo est le mobile et c'est une raison pour laquelle ils veulent racheter ABK. Ils ont aussi tenté de racheter Zynga qui au final a atterri chez Take-Two. Microsoft a acquis un paquet de studios ces dernières années dont Ninja Theory pour 117 millions de dollars et a songé à en acquérir un paquet d'autres comme Sega, Bungie, Remedy, Crytek, Playdead, People Can Fly, IO Interactive, Larian Studios, Supergiant Games, Paradox Interactive, Bohemia Interactive... Ca aurait été particulièrement comique pour Bungie vu que le studio a pris son indépendance de Microsoft en 2007.Un ancien de Stadia est venu faire coucou pour parler de cloud et expliquer que l'échec du service est probablement du au manque de gros jeux. Google avait l'intention de produire des AAA avant de se rendre compte que ça coutait plus cher que ce qu'ils pensaient.