Microsoft augmente le prix des jeux Xbox Game Studios

Microsoft rejoint Sony en annonçant qu'à partir de 2023, les jeux Xbox développés par ses propres studios seront vendus 70 dollars à commencer par Starfield , le reboot de Forza Motorsport et Redfall . Comme d'habitude on nous explique que c'est parce que les jeux coûtent plus cher à produire. Ce n'est pas une surprise mais ce n'est pas forcément logique non plus : Microsoft n'est pas dans une position dominante et ce n'est pas en augmentant les prix que le constructeur va gagner la guerre des consoles.Et pour ceux qui pensent que MS mise tout sur le Game Pass, les choses ne se portent pas exactement bien de ce côté là : Microsoft espérait avoir 10 millions d'abonnés en plus que ce qu'ils ont maintenant. Très franchement, la stratégie Game Pass va à l'encontre de la tendance actuelle des jeux service développés souvent même directement par Microsoft. Pourquoi s'abonner à un service proposant des multitudes de jeux quand on peut passer un an sur le même ?Bien entendu si vous vivez en Europe, ce genre de news doit vous faire doucement rigoler vu que les jeux Xbox Game Studios sont DEJA vendus 70 euros . EA et Activision n'ont même aucun problème à facturer 80 euros pour leurs jeux.