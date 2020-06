Microsoft abandonne Mixer

Je ne me souviens quelle année mais c'était durant une conf' E3 de Microsoft. Je vois partout le logo "Mixer" et je me tourne vers Joule pour lui demander "Mais putain c'est quoi Mixer ?". Et comme beaucoup de monde doit se poser la même question, cela explique pourquoi Microsoft ferme le service. Mixer était le concurrent de Twitch de Microsoft.Seulement la sauce n'a jamais pris malgré le fait que Microsoft ait tenté d'attirer les Twitchers populaires comme Ninja à grands coups de millions de dollars Le 22 Juillet Microsoft va donc fermer Mixer et a choisi de s'associer avec Facebook comme plateforme de diffusion de choix. Le remplaçant de Mixer sera donc Facebook Gaming , le concurrent de Twitch de Facebook. Et là vous vous demandez probablement "Mais putain c'est quoi Facebook Gaming ?". Mais rien que le fait qu'il y a le nom Facebook une grande partie des joueurs va se dire "Nope. Jamais de la vie. Plutôt crever."