Meta veste, on s'en va

Mark Zuckerberg avait enfilé son plus beau masque d'être humain pour sa keynote Connect, dédiée à tout ce que sa boite mijote autour de la réalité virtuelle et augmentée. Durant 80 minutes, Zuck n'a eu de cesse de nous vendre son délire de Metaverse, vaste pignolade SF d'un mec qui se passe Ready Player One en boucle depuis deux ans et qui imagine que tout le monde pourra bientôt se retrouver et se tenir virtuellement la main autour d'un feu de camp en réalité augmentée. De la part d'un milliardaire sociopathe, créateur d'un site qui est en bonne partie responsable de l'obscurantisme moderne que l'on subit au quotidien, une telle ironie prêterait presque à sourire.À part ces quelques considérations, il n'y avait pas grand chose de concret à retenir de cette conf. Un nouveau "Quest Pro" est bien en chantier, avec de meilleures optiques, des caméras couleurs pour un bien meilleur rendu en pass-through, et un prix qu'on nous annonce déjà comme étant plus élevé. Il faudra attendre l'année prochaine pour en savoir plus. Autre annonce jetée en l'air sans image pour l'étayer : GTA San Andreas va lui aussi avoir droit à son port VR sur le Quest 2, car il ne pouvait évidemment pas laisser Resident Evil 4 seul sur le créneau des jeux d'il y a quinze qui devront ressortir sur tous les supports possibles et imaginables jusqu'à la fin des temps. On ne sait pas si cette version VR se basera sur le remaster qui arrive dans quelques jours, ou sur la version PS2 d'origine.Ah oui et accessoirement, Facebook (l'entreprise, pas le site lui-même) change de nom et s'appelle désormais Meta.