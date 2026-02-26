ACTU
Marathon fait un tour d'entraînement avec son Server Slam
par Buck Rogers, email
Le prochain jeu de Bungie, on veut bien entendu parler de Marathon, va démarrer sur la ligne de départ le 5 mars. Vu la situation de l’industrie vidéoludique, de plus également l’échec monumental de Concord qui est encore dans toutes les mémoires, c’est peu dire que l’on s’inquiète pour le studio de développement. Surtout pour les petites mains, qui sont les premières à subir les conséquences de ces politiques néfastes de créations de jeux sévices dans un marché saturé.
On va avoir un premier aperçu de l’enthousiasme des joueurs vis à vis du futur titre, le nombre de vues des bandes-annonces laissaient déjà présager au mieux un léger intérêt. En effet, sur PlayStation 5, Xbox Series et Steam, il y aura un Server Slam du 26 février à 19 h au 2 mars à 19 h. Vous testerez l’infrastructure mondiale de Marathon, enfin ce sera surtout l'occasion d'en profiter pour essayer une partie du jeu.
Pour les joueurs consoles, normalement aucun abonnement ne sera nécessaire. Il vous faudra juste consacrer votre temps et près de 18 Go pour pouvoir participer. Vous ne serez pas non plus dans les meilleures conditions, il y aura des files d'attente et des problèmes de performances. Vous pourrez jouer en solo ou en équipe sur deux zones sur Tau Ceti IV : le Périmètre, une extension du site en périphérie de la colonie et le Marécage trouble, un complexe de recherche agricole.
N’hésitez pas à nous faire un retour, pour les joueurs intéressés et/ou courageux. Qui sait, ça pourrait être une bonne surprise ? Ou pas.
