[MAJ] Le deuxième crash du Concord

Avis de recherche : on recherche les joueurs de Concord , le shoot multi de Sony sorti sur Steam et PS5 il y a 10 jours. Le jeu peine à maintenir la base des 100 joueurs simultanés sur Steam et est même tombé à moins de 40 ce lundi. Pendant ce temps, Deadlock , le jeu de Valve annoncé mais pas trop, fait des pointes à 170 000. Concord est le premier jeu de Firewalk Studios qui a ouvert ses portes en 2018 avant d'être racheté par Sony en 2024. Vu le climat actuel, je serais les développeurs, je mettrais à jour ma page LinkedIn. Sony ferme les serveurs dans trois jours et a retiré le jeu de la vente. Tous les joueurs seront remboursés. On estime que 25 000 copies ont été vendues. Il n'est pas impossible que le titre ressorte sous une forme différente. En attendant, on tient probablement le record de la durée de vie la plus courte possible pour un jeu multi.