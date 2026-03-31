ACTU
Marathon a décollé… mais reste en orbite basse
par Buck Rogers, email
Nous étions un peu inquiet concernant le nouveau shooter multijoueur PvPvE du studio Bungie, à savoir Marathon, et même si son lancement a été en définitive rassurant, il n’a pas non plus provoqué de raz‑de‑marée depuis sa sortie le 5 mars dernier. Même s’il faut reconnaître que le titre reste un candidat sérieux du genre FPS d'extraction.
Selon les estimations, le jeu se serait vendu à environ 1,2 million d’exemplaires toutes plateformes confondues, pour des revenus estimés autour de 55 millions de dollars. Une majorité des ventes proviendrait de la plateforme Steam, avec près de 70 % des copies vendues, contre moins de 20 % sur PS5 et environ 11 % sur Xbox Series. En somme, des ventes correctes, mais en deçà des attentes de Sony.
Effectivement, cela reste un résultat timide au regard des investissements réalisés, surtout pour un studio du calibre de Bungie avec un accueil critique plutôt favorable, et même très positives de la part des joueurs. Cependant, sur Marathon, le nombre de joueurs actifs observé via les courbes de SteamDB montre une baisse marquée après les premiers jours du lancement, suggérant un recul de l’engagement sur cette plateforme après l’excitation initiale.
Ce qui n’a pas empêché Bungie de réaffirmer sa volonté de soutenir le titre sur le long terme, avec des mises à jour, des améliorations techniques et un suivi prévu pour les années à venir. Le studio se dit déterminé à faire évoluer le jeu en fonction des retours des joueurs et à continuer d'enrichir l’expérience avec du contenu supplémentaire.
Selon les estimations, le jeu se serait vendu à environ 1,2 million d’exemplaires toutes plateformes confondues, pour des revenus estimés autour de 55 millions de dollars. Une majorité des ventes proviendrait de la plateforme Steam, avec près de 70 % des copies vendues, contre moins de 20 % sur PS5 et environ 11 % sur Xbox Series. En somme, des ventes correctes, mais en deçà des attentes de Sony.
Effectivement, cela reste un résultat timide au regard des investissements réalisés, surtout pour un studio du calibre de Bungie avec un accueil critique plutôt favorable, et même très positives de la part des joueurs. Cependant, sur Marathon, le nombre de joueurs actifs observé via les courbes de SteamDB montre une baisse marquée après les premiers jours du lancement, suggérant un recul de l’engagement sur cette plateforme après l’excitation initiale.
Ce qui n’a pas empêché Bungie de réaffirmer sa volonté de soutenir le titre sur le long terme, avec des mises à jour, des améliorations techniques et un suivi prévu pour les années à venir. Le studio se dit déterminé à faire évoluer le jeu en fonction des retours des joueurs et à continuer d'enrichir l’expérience avec du contenu supplémentaire.