[MAJ] Vos Game Pass temps de novembre 2023

Les jeux annoncés pour le mois de novembre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en novembre

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en novembre

07/11 : N7 Day (Célébration de la franchise Mass Effect) - tous les jeux de la franchise jouables ce jour là - EA Play

Les jeux quittant le Game Pass en novembre

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Beaucoup de choses à repertorier ce mois-ci après un mois d'octobre somme toute assez classique.Commençons par des japonneries comme Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , ou encore Persona 5 Tactica qui font du bien à une Xbox pas très en vogue au Japon (euphémisme quand tu nous tiens...).Continuons avec deux arrivées annoncées à la PGW que sont WarTales des français Shiro Games et l'exclusivité console Sony Rollerdrome qui n'en est plus une pour le coup.Ensuite parlons rapidement des annonces EA Play avec un gros mois de goodies en tout genre et la venue dans l'abonnement de Wild Hearts , ainsi que d'un accès anticipé à WRC Enfin côté mise à jour on notera en particulier celle de Grounded qui ajoute un mode créateur de niveaux/bac à sable modifiant ainsi de manière significative le jeu d'Obsidian.Ca fait déjà pas mal, et on n'en est qu'à la première salve du mois, alors enjoy!​28/11 :28/11 :- Series X/S seulement17/11 :Disponible :- Series X/S seulementDisponible :Disponible :- EA Play - Series X/S seulementDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/S28/11 :17/11 :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :28/11 :17/11 :Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :Disponible :- EA PlayDisponible :du 16/11 au 30/11 :- EA Playdu 15/11 au 14/12 :- EA Playdu 10/11 au 21/12 :- EA Playjusqu'au 18/12 :- EA Playjusqu'au 07/12 :- EA Playjusqu'au 07/12 :- EA Playjusqu'au 06/12 :- EA Playjusqu'au 05/12 :- EA Playjusqu'au 30/11 :- EA Playjusqu'au 30/11 :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :30/11 :30/11 :30/11 :30/11 :- EA Play30/11 :- EA Play30/11 :- EA Play30/11 :- EA Play30/11 :30/11 : ​30/11 :30/11 :- EA PlayL'ensemble du catalogue est visiblepour les 469 jeux console, 427 jeux PC et 382 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles GamepassEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :01/12 :04/12 :- EA Play02/02 :